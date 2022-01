Su Twitter arriva “Fuorviante”: l’etichetta contro le fake news sul Covid

“Fuorviante”, questa l’etichetta che compare su Twitter sotto ai post che diffondono informazioni false o ingannevoli sul Covid. Nel riquadro, in alcuni casi, si potrebbe anche leggere: “Non è possibile rispondere o mettere Mi piace a questo Tweet né condividerlo”.

“Anche se il sapere scientifico sulla pandemia da COVID-19 continua a svilupparsi, abbiamo osservato l’emergere di teorie cospirative persistenti, di una retorica allarmistica non basata su ricerche o notizie credibili, nonché di una vasta gamma di fake news e dicerie prive di fondamento”, spiega il social network nella pagina del Centro assistenza dedicata all’etichetta. Le notizie false che circolano su Twitter potrebbero mettere a rischio “gli individui, le famiglie e le comunità”.

La pagina di supporto, inoltre, spiega quali tweet potrebbero essere “etichettati”, come i contenuti relativi al Covid 19 “indiscutibilmente falsi o ingannevoli” o che possono “influire sulla sicurezza pubblica” o “causare gravi danni”.

Twitter, in alcuni casi, potrebbe anche aggiungere una spiegazione, oltre all’etichetta, contenente informazioni correttive. Potrebbe essere tolta anche la possibilità di rendere virale un contenuto bloccandone le condivisioni.

Il social network può anche chiedere di eliminare i tweet che violano le norme come nel caso di affermazioni sul Covid 19: “che invocano una cospirazione deliberata da parte di forze maligne e/o potenti”. Inoltre, Twitter manderà degli avvisi nel caso in cui le norme dovessero essere ripetutamente violate. Dal quinto avvertimento in su potrebbe scattare la sospensione permanente dell’account.