La popolare app di messaggistica istantanea di Meta continua a riservare sorprese. Una delle ultime in ordine di tempo è la possibilità di attivare la “modalità tartaruga”.

Da sempre la tartaruga rappresenta valori profondi decisamente da riscoprire nel nostro mondo così “accelerato” e ansioso di bruciare le tappe e colpi di click. Parliamo non tanto della longevità, quanto di pazienza e saggezza. Insomma, la tartaruga come icona del pensiero lento, riflessivo e meditato, antidoto alla dittatura del pulsionale e dell’istintuale che oggi dilaga ovunque.

L’attuale contesto, dominato da una comunicazione ad alto tasso di tecnologia, ultra rapida e spesso frenetica, trova un contraltare nel guscio della tartaruga capace di evocare protezione e sicurezza al riparo di un’indole meditativa. Su WhatsApp c’è la possibilità di attivare una specifica funzionalità che riguarda proprio la saggia testuggine (termine che in realtà andrebbe riservato alle specie d’acqua dolce).

Come attivare la modalità tartaruga su WhatsApp e a cosa serve

A cosa serve e come si attiva la modalità tartaruga su WhatsApp? Tagliamo subito la testa al toro: questa modalità non serve certo a scrivere, inviare o ricevere messaggi al “rallentatore”. Meno che meno ci sarà utile per “corazzare” la nostra app di messaggistica con una sorta di guscio digitale antispam. Nulla di tutto ciò. Si tratta semplicemente di un cambiamento estetico all’applicazione di Meta.

In altre parole potremo sostituire l’icona di WhatsApp con un’immagine personalizzata che richiama appunto la tartaruga. Per onestà va detto che in senso stretto non esiste alcune “modalità tartaruga” da attivare. Il cambio di icona è possibile grazie a un’applicazione di terze parti chiamata Nova Launcher, disponibile soltanto sui dispositivi Android. Non parliamo dunque di una funzionalità ufficiale di WhatsApp.

Con il launcher potremo apportare un ritocco grafico che non andrà a toccare le funzioni della popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Non dovremo fare altro che scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. In seguito andremo a impostare il programma Nova Launcher come launcher predefinito sul dispositivo, in modo da accedere alle funzionalità di personalizzazione.

Successivamente ci basterà selezionare un’immagine della tartaruga in formato PNG e con sfondo trasparente. Potremo reperirla in rete oppure generarla attraverso l’AI (facendo attenzione che si adatti alle dimensioni dell’icona). A questo punto potremo modificare l’icona di WhatsApp tenendola premuta per alcuni secondi sulla schermata principale prima di selezionare l’opzione “Modifica”.

Ci si aprirà un menu sul quale dovremo scegliere “Icona” per caricare l’immagine della tartaruga salvata in precedenza. Adesso premiamo “Fine” per terminare la sostituzione dell’icona. Ora avremo finalmente una tartaruga come icona di WhatsApp. Ribadiamo che non si tratta di una modalità prevista da Meta e non si attiverà nulla. A cambiare sarà soltanto l’estetica della celebre app di messaggistica.