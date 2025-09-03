ChatGPT down: il sistema di intelligenza artificiale non funziona in tutto il mondo. Cosa sta succedendo, oggi 3 settembre 2025

ChatGpt oggi è down (non funziona) in tutto il mondo. Un crollo del noto sistema di intelligenza artificiale notato anche dagli utenti in Italia nella mattinata di oggi, 3 settembre 2025. D’altronde sempre più persone ricorrono all’IA per chiedere le più svariate informazioni. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi con il il colosso che ha creato il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Chat GPT. I disservizi dell’applicazione sono stati segnalati dagli utenti di tutto il mondo. La conferma arriva anche dal sito Downdetector.

Open AI è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti. Fornisce agli utenti l’accesso a una suite di strumenti e applicazioni AI, tra cui ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach e molti altri. Ancora sconosciute le motivazioni dietro il down di ChatGPT. Un episodio simile si era verificato a giugno.