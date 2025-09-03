Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Tecnologia
Tecnologia

ChatGPT down: il sistema di intelligenza artificiale non funziona in tutto il mondo

Immagine di copertina
di Redazione TPI

ChatGPT down: il sistema di intelligenza artificiale non funziona in tutto il mondo. Cosa sta succedendo, oggi 3 settembre 2025

ChatGpt oggi è down (non funziona) in tutto il mondo. Un crollo del noto sistema di intelligenza artificiale notato anche dagli utenti in Italia nella mattinata di oggi, 3 settembre 2025. D’altronde sempre più persone ricorrono all’IA per chiedere le più svariate informazioni. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi con il il colosso che ha creato il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Chat GPT. I disservizi dell’applicazione sono stati segnalati dagli utenti di tutto il mondo. La conferma arriva anche dal sito Downdetector.

Open AI è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti. Fornisce agli utenti l’accesso a una suite di strumenti e applicazioni AI, tra cui ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach e molti altri. Ancora sconosciute le motivazioni dietro il down di ChatGPT. Un episodio simile si era verificato a giugno.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Stefano De Martino e Caroline Tronelli spiati dalle telecamere di casa: come proteggersi
Tecnologia / L’attrattiva delle piattaforme internazionali tra i nativi digitali in Italia
Tecnologia / Stop al telemarketing aggressivo: dal 19 agosto parte il filtro di Agcom
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Stefano De Martino e Caroline Tronelli spiati dalle telecamere di casa: come proteggersi
Tecnologia / L’attrattiva delle piattaforme internazionali tra i nativi digitali in Italia
Tecnologia / Stop al telemarketing aggressivo: dal 19 agosto parte il filtro di Agcom
Salute / Tecnica Vita e pianificazione microscopica nel trapianto capelli?
Tecnologia / Integrare gli strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali
Tecnologia / Gianluca Insolvibile e il metodo Nextworks: dalla passione tecnica all’ecosfera digitale
Salute / Dal laser alle cellule staminali: le innovazioni che cambieranno la cura della vista
Tecnologia / Back office: l’impatto della digitalizzazione sui processi interni
Tecnologia / Ricerca e innovazione made in Italy: il CIRA protagonista al Paris Air Show 2025
Tecnologia / Come usare i bonus di benvenuto per migliorare l’esperienza di onboarding nei casinò
Ricerca