“L’intelligenza artificiale offre grandi vantaggi per la finanza ma chiaramente nasconde anche molti potenziali rischi. Come Banca Ifis cerchiamo di impiegare la tecnologia ma al contempo di governare i rischi, ponendo al centro della gestione non solo il profitto ma anche le persone e quindi facendo guidare la gestione dall’etica”, lo ha dichiarato Simona Arduini, vicepresidente di Banca Ifis, intervenendo al Business Ethics Summit tenutosi questa mattina presso la Pontificia Accademia delle Scienze, a Città del Vaticano.

Nel corso del suo intervento, Arduini ha quindi aggiunto: “L’approccio di Banca Ifis al digitale è fortemente dipeso dall’impulso dato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, il quale ha puntato su due aspetti. In primis la double bottom line, che è una gestione di impresa che mira a creare profitto ma anche a creare valore per il territorio, per gli stakeholder e dunque per le persone. Da questo deriva un approccio proattivo alla tecnologia e alla trasformazione tecnologica con l’obiettivo di metterle a disposizione delle persone. La nostra successiva sfida è di puntare sull’intelligenza artificiale, con l’aiuto di società specializzate che possano applicare l’innovazione tecnologica alla nostra strategia. La stiamo utilizzando usando i dati per la gestione documentale, l’onboarding digitale dei clienti e anche l’analisi della compliance normativa. Per il futuro, stiamo lavorando a una implementazione dell’AI anche nel campo Npl”.

Giunto alla seconda edizione, il Business Ethics Summit è organizzato da Ethics Lab e da Padre Philip Larrey, Professore di Filosofia al Boston College. Si tratta del primo summit che coinvolge i più rilevanti stakeholder italiani ed internazionali per fare il punto della situazione sul tema dell’etica applicata al business attraverso un confronto interattivo e dinamico.