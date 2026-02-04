Basta un click e ti svuotano il conto: scatta l’allarme per una nuova truffa, ecco il messaggio da ignorare

Continuano ad aumentare le truffe online, frodi o tentativi, che usano come canali email, sms o messaggi su WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica. Il mondo della rete, purtroppo, offre innumerevoli possibilità ai truffatori di riuscire ad adescare quante più vittime possibili, per questo motivo è molto importante conoscere le modalità con cui questi cybercriminali provano ad abbindolare le persone, così da poter riconoscere il pericolo e riuscire a difendersi.

L’ultima truffa che sembra stia “mietendo” sempre più vittime si attiva con un preciso messaggio a cui bisogna prestare molta attenzione. Se arriva questo tipo di comunicazione, infatti, è importante bloccare subito il mittente e denunciare tutto alle forze dell’ordine.

Truffa svuota conto, quale messaggio arriva via sms

“Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato“, è questo il messaggio che arriva via sms, in cui si invita a cliccare su un link per procedere al pagamento. Si tratta di una delle ultime truffe messe in piedi da un gruppo di cybercriminali che, in questo modo, riesce ad ottenere dati sensibili, come numeri e codici di carte, delle vittime, con tutti i rischi che questo comporta.

Il form a cui porta il link riproduce fedelmente il portale di Autostrade per l’Italia ed è qui che si cela la grande insidia, la vittima è portata davvero a credere di non aver pagato un pedaggio, così che provvede – anche celermente – a saldare il debito fittizio, non sapendo che immettendo quei dati, i cybercriminali riescono a portarle via denaro. Si tratta di una delle modalità più comuni di phishgin, spingere l’utente a credere che per risolvere un problema deve cliccare sul link e inserire tutte le informazioni richieste.

La modalità è sempre la stessa, far credere alle persone che la comunicazione sia ufficiale e provenga da un mittente reale, come Autostrade – in questo caso – Poste Italiane, Polizia e molti altri enti o istituzioni. Ma come ci si può difendere da questa truffa? La cosa importante è ricordare sempre che Autostrade per l’Italia, così come banche, polizia e altri tipi di enti, non inviano mai comunicazioni del genere tramite messaggi.

Nello specifico Autostrade per l’Italia, vedendosi coinvolta in questo genere di truffa, ha voluto comunicare che i suoi solleciti di pagamento non sono mai urgenti, poiché è possibile saldare un pedaggio non pagato – senza costi aggiuntivi – entro 15 giorni dal passaggio, motivo per cui se arriva un sms con carattere d’urgenza, bisogna subito bloccare il mittente, perché si tratta di un tentativo di frode. In generale quando arrivano comunicazioni in cui si richiedono informazioni o comunque pagamenti, la cosa ideale – prima di procedere a compilare qualsiasi form – è verificare che il mittente sia davvero reale, ovvero chi dice di essere, per farlo basterà fare una telefonata ai contatti ufficiali, così da chiedere conferma riguardo alla comunicazione ricevuta.

Se si è vittima di una truffa del genere, la prima cosa da fare è contattare la propria banca per bloccare qualsiasi pagamento in uscita, le carte e tutto ciò che a che fare con il proprio conto online. Farlo in modo tempestivo potrà servire a fermare ogni transazione sospetta, così da non perdere denaro. Fondamentale, poi, è denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e raccontarlo ad amici e parenti, il passaparola – in questi casi – può servire a informare su questo pericolo, evitando così che ci siano altre vittime.