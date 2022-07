Amazon Prime aumenta del 40% il costo dell’abbonamento annuale

Amazon Prime aumenta il prezzo dell’abbonamento mensile e annuale: è quanto annunciato dalla stessa azienda con una mail inviata alle 3,35 di martedì 26 luglio a tutti gli utenti iscritti al servizio.

“Gentile cliente – è quanto si legge nella mail – a partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese e il prezzo dell’abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00 euro a 49,90 euro all’anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account”.

Secondo l’azienda le “ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”.

Esteri / Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha guadagnato 20 miliardi di dollari in un giorno senza fare niente Esteri / Ecco come Amazon trucca i risultati di ricerca per favorire i propri brand e schiacciare le piccole imprese

Rincaro del 40%

Per quanto riguarda l’abbonamento annuale, dunque, si registra un rincaro di 13,90 euro, pari al 38% in più. La nuova tariffa, come specificato, è valida sin da subito ma si applica il 15 settembre, termine entro il quale l’utente potrà decidere se rinnovare l’abbonamento con la nuova tariffa o recedere il servizio.

La decisione era nell’aria da tempo: lo scorso febbraio, infatti, il colosso dell’e-commerce aveva aumentato del 17% il servizio Prime, con gli abbonamenti che erano passati a 14,99 dollari al mese, oppure 139 dollari l’anno.

Il vicepresidente di Amazon Prime, Jamil Ghani, aveva giustificato l’aumento del servizio Usa con “la continua espansione dei vantaggi per i membri Prime, nonché l’aumento dei salari e dei costi di trasporto”.