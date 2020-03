Zhang contro Dal Pino: il durissimo attacco del presidente dell’Inter

Durissimo attacco di Steven Zhang al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Durante la tarda serata di ieri, 2 marzo 2020, il numero uno dell’Inter ha pubblicato su Instagram, tramite le stories, un duro messaggio in cui dà del “più grande pagliaccio che abbia mai visto” all’uomo che ha deciso di non far giocare Juventus-Inter ieri sera a porte chiuse, come precedentemente stabilito.

“Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto – le parole del presidente nerazzurro -. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 7/24 senza sosta? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. È così che si fa nel 2020. È un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell’Inter o della Juventus. La sicurezza è la cosa più importante in assoluto. È la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT

Potrebbero interessarti Coronavirus, e se in serie A si ammalasse un calciatore? (di G. Padovan) Cagliari Roma streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Sci, Federica Brignone vince la Coppa del mondo di combinata