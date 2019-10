Clamoroso in Messico: il Veracruz “non gioca” per protesta, il Tigres ne approfitta e segna

Messico, Veracruz-Tigres: è bufera in campo

Proteste, polemiche e risse in campo. È successo di tutto nella partita della massima divisione messicana tra il fanalino di coda Veracruz e i campioni in carica del Tigres, finita 3-1 per gli ospiti.

Errori arbitrali? No, questa volta l’arbitro non c’entra nulla. I giocatori del Veracruz, privi da mesi dello stipendio, avevano avvertito gli avversari che nei primi minuti di gioco sarebbero rimasti immobili in campo, senza giocare, ma ciononostante i due attaccanti del Tigres, il cileno ex Napoli Edu Vargas e il francese Gignac, con tiri da lontano hanno battuto il portiere di casa, tra l’indignazione generale.

Una volta subiti i due gol il Veracruz si è messo a giocare, in un’atmosfera tesa che spesso è sfociata in falli molto duri, scontri verbali e anche accenni di rissa in campo. L’incontro si è poi chiuso 3-1, dando la stura a nuove polemiche sui social per la “slealtà” dei giocatori del Tigres.

Prima della partita, la federcalcio messicana aveva ammonito i giocatori del Veracruz a presentarsi in campo per non rischiare il licenziamento collettivo, promettendo però un intervento in loro favore e il sostegno dei colleghi delle altre squadre. Peccato però che i colleghi del Tigres si siano comportati in tutt’altro modo.

Potrebbero interessarti Juventus Bologna streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Serie A Napoli Hellas Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Proteste in Catalogna, Guardiola: “Difendo diritti umani qui e ovunque”