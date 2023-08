Vannacci su Paola Egonu: “È bravissima, ma l’italiano da 8mila anni ha la pelle bianca”

Vannacci su Paola Egonu: “L’italiano da 8mila anni ha la pelle bianca”

Il generale Roberto Vannacci, avvicendato dopo le polemiche scaturite dal suo libro Il mondo al contrario, torna a parlare della pallavolista Paola Egonu.

Nel suo volume, infatti, riguardo alla campionessa di pallavolo scrive: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.

Ospite di TvPlay, Vannacci è tornato a parlare di Paola Egonu dichiarando: “Non solo è bravissima, ma è anche molto intelligente perché non si è lamentata. È giustissimo che giochi con l’Italia”.

“Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana. L’italiano da 8mila anni è identificato con la pelle bianca – ha aggiunto il generale – Se vede una persona dalla pelle scura non pensa ad un italiano. Ciò non toglie che possa essere italiano. Anche su Wikipedia viene specificato che Egonu sia nata da genitori nigeriani”.

“Le etnie sono tutte uguali, la presenza di Egonu in Nazionale non toglie e non aggiunge nulla” ha aggiunto Vannacci.

Il generale, poi, ha parlato anche del calciatore del Cagliari Jakub Jankto, uno dei pochissimi giocatori ad aver fatto coming out dichiarando di essere omosessuale, affermando: “Mi interessa solo che si gareggi con persone dello stesso sesso biologico. Non ho niente da ridire sul caso Jantko perché, da maschio, va a competere con dei maschi. Non conosco Jantko, se è bravo è giusto che giochi in Serie A”.