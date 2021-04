Vanessa Ferrari conquista il bronzo agli Europei di ginnastica sulle note di Bella ciao | VIDEO

Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei di ginnastica artistica sulle note di “Bella Ciao”. “Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte – ha detto la ginnasta -. Nonostante questo non ho mai mollato. Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno della liberazione”. Poi ha aggiunto: “Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il mondo intero, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre, far ripartire le società”.

Ma perché Vanessa Ferrari ha scelto di esibirsi sulle note di “Bella Ciao”? “Serviva una musica nuova, ho pensato che Bella ciao poteva venir bene, poi le gare internazionali sono state cancellate e finalmente l’ho potuta eseguire”, le sue parole riportare dal Corriere della Sera.

“Bravissima? No, oggi proprio no. Ho commesso un sacco di imprecisioni, so che valgo molto di più. Però sono tornata negativa solo tre settimane fa dopo aver preso il Covid, ho dovuto interrompere gli allenamenti. La preparazione non era un granché”. È bastata però per strappare il bronzo dietro l’inglese Gadirova e la russa Melinkova, a discapito dell’altra azzurra Martina Maggio, finita quarta.

