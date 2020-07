Valentino Rossi resta in MotoGp: due stagioni con Petronas

MotoGp, Valentino Rossi alla Petronas

La carriera in MotoGp di Valentino Rossi non finirà questa stagione. Secondo quanto riporta oggi (10 luglio) la Gazzetta dello Sport, il pilota italiano 9 volte campione del mondo avrebbe trovato un accordo con la Petronas. Il dottore la prossima stagione dovrebbe dunque guidare una M1 ufficiale per il team satellite Yamaha con un contratto fino al 2021, con possibile estensione anche al 2022. La conferma ufficiale della firma dovrebbe arrivare a Jerez prima del via ufficiale della stagione, previsto domenica 19 luglio.

Un prolungamento di carriera che permetterà a Valentino Rossi (41 anni) di cercare di andare a caccia di un record prestigioso: quello dei successi mondiali di Giacomo Agostini, oggi distante da Valentino “soltanto” 8 vittorie.

Le parole di Morbidelli e Rezali

Il grande amico e probabile prossimo compagno di squadra, Franco Morbidelli, nei giorni scorsi aveva già rivelato la possibile scelta di Valentino Rossi: “Sono molto contento se accadrà questo – le parole del pilota romano – sarebbe il proseguimento di una bellissima storia per tutto quello che significa. Valentino mi ha chiesto com’è il team, gli ho detto la verità, e cioè che è fantastico, non sembra un team clienti, è super professionale”.

“I colloqui finora sono stati positivi – aveva dichiarato alcuni giorni fa il numero uno della Petronas, Razlan Razali -. Se entrambe le parti saranno d’accordo allora ci dirigeremo verso la fase finale. Valentino Rossi non è un pilota normale, quindi la discussione non è facile. È possibile che si ritiri nella nostra squadra, per noi sarebbe un onore”.

