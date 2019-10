Saluti militari, la Uefa ha aperto un’indagine sulla Turchia: “Provocazione politica”

Un’indagine è stata aperta ufficialmente dall’Uefa sul duplice gesto del saluto militare dei giocatori della Turchia, nel corso delle due partite di qualificazione a Euro 2020 in casa con l’Albania e a Parigi contro la Francia.

Un’ispettore è stato incaricato di indagare su “un comportamento di potenziale provocazione politica”, come anticipato sabato all’Ansa da un portavoce Uefa. Non si tratta ancora di un vero e proprio deferimento, perché il gesto dei giocatori non era evidentemente a referto degli ispettori presenti allo stadio.

Nelle scorse ore la Francia, tramite il proprio ministro per lo sport, aveva chiesto a gran voce l’intervento della Uefa. “Grazie a Federazione francese e forze dell’ordine per il buon svolgimento della partita, ma i giocatori turchi hanno guastato tale impegno con il saluto militare contrario allo spirito sportivo: chiedo all’Uefa una sanzione esemplare”, le parole di Roxana Maranineanu, presente ieri in tribuna allo stadio di Parigi.

