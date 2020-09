Tour de France 2020, oggi la sedicesima tappa: La Tour du Pin-Villard de Lans (164 km)

Oggi, martedì 15 settembre 2020, si corre la sedicesima tappa del Tour de France 2020, la prima dell’ultima settimana, con partenza da La Tour du Pin-Villard de Lans (164 km). I corridori torneranno in sella dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. Ma qual è l’altimetria? E il percorso? Di seguito tutte le informazioni sulla tappa di oggi.

Il percorso della 16a tappa

La sedicesima tappa del Tour de France 2020, lunga 164 chilometri da La Tour du Pin a Villard de Lans sarà una frazione adatta alle fughe ma anche a possibili imboscate tra gli uomini di classifica. Intorno a metà corsa sono previste le salite del Col de Porte (7,4 km al 6,8 per cento) e della Cote de Revel (6 km all’8 per cento), poi nel finale la lunga salita con abbuoni in vetta alla Montèe de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km al 6,5 per cento) a cui seguirà un lungo falsopiano in discesa che porterà agli ultimi 2200 metri di salita che presentano ancora una pendenza media del 6,5 per cento.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la sedicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 14 settembre

16a tappa – martedì 15 settembre: La Tour du Pin – Villard de Lans (164 km)

17a tappa – mercoledì 16 settembre: Grenoble – Méribel (168 km)

18a tappa – giovedì 17 settembre: Méribel – La Roche sur Foron (168 km)

19a tappa – venerdì 18 settembre: Bourg en Bresse – Champagnole (160 km)

20a tappa – sabato 19 settembre: Lure – La Planche des Belles Filles (crono, 36 km)

21a tappa – domenica 20 settembre: Mantes-la-Jolie- Paris-Champs-Elysées (122 km)

