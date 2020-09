Tour de France 2020, oggi l’undicesima tappa: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km)

Il Tour de France 2020 con l’undicesima tappa di oggi lascia l’Oceano per ritornare nelle zone interne della Francia. Si parte da Châtelaillon-Plage per arrivare a Poitiers dopo 167,5 chilometri. Si tratta di un’altra tappa che potrà vedere protagonisti i velocisti.

Il percorso della 11a tappa

L’undicesima tappa del Tour de France 2020 di oggi parte da Châtelaillon-Plage per arrivare a Poitiers dopo 167,5 chilometri. Una frazione adatta ai velocisti e che quindi molto probabilmente si concluderà in volata. Primi 80 chilometri piatti, previsto un solo GPM, di quarta categoria, piazzato a metà tappa: la Cote de Cherveux di un chilometro al 4.4%. Il finale, in leggerissimo falsopiano, presuppone un lunghissimo sprint di gruppo con gli ultimi 1500 metri completamente in rettilineo. Favoriti, come detto, gli sprinter, e quindi su tutti Peter Sagan, Sam Bennett, Wout van Aert, Mads Pedersen.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere l’undicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Potrebbero interessarti Banco BPM rinnova la partnership con il Milan per altre tre stagioni All’Idroscalo di Milano via ai campionati italiani di canoa e paracanoa Parte da Maxime Mbandà la partnership tra DMTC e Italian Sport Consulting