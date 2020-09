Tour de France 2020, oggi l’ottava tappa: Cazères-Loudenvielle (140 km)

Il Tour de France 2020 oggi, sabato 5 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la tappa di ieri (vinta da Van Aert), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per l’ottava tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Il percorso

Primo grande tappone pirenaico. La Cazeres sur Garonne-Loudevielle di 141 chilometri è una tappa brevissima ma dura: tre salite importanti, l’ultima delle quali, il Peyresourde, a 12 chilometri dal traguardo. Finale in discesa. Primi 42 chilometri di tappa facili e pianeggianti, poi si inizia a salire sul Col de Mente, 7 chilometri all’8.1 per cento di pendenza media. Discesa e poi falsopiano per arrivare ad imboccare il Port de Bales, salita più dura di giornata di 11 chilometri con pendenze medie del 7.7 per cento e massime del 10. Discesa poi di nuovo salita con il Peyresourde, 9.7 chilometri al 7.8 per cento e massime dell’8.5 per cento. Si scollina a 1.569 metri a 12 dal traguardo, 9 di discesa, ultimi 3 più facili anche se a 1.5 dal traguardo c’è un ultimo strappettino prima dell’arrivo.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere l’ottava tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della prima settimana (9 giorni):

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

