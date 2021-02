Il campione di golf Tiger Woods è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella contea di Los Angeles. Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente automobilistico, nel quale ha riportato delle ferite multiple alle gambe, che hanno reso necessario un intervento d’urgenza tuttora in corso. Lo ha reso noto l’ufficio della sceriffo della contea californiana.

La notizia dell’incidente di Tiger Woods era stata anticipata dal portale Tmz. “Il 23 febbraio 2021, intorno alle 07:12, il Lasd ha risposto a una collisione di traffico di ribaltamento di un singolo veicolo al confine tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes”, hanno detto funzionari al sito.

“Il veicolo stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è schiantato. Il veicolo ha subito gravi danni. L’autista e unico occupante è stato identificato come giocatore di golf Eldrick Tiger Woods”, hanno confermato i funzionari al portale. “Il signor Woods è stato liberato dal relitto dai vigili del fuoco e dai paramedici della contea di Los Angeles, poi trasportato in ambulanza in un ospedale locale per le ferite riportate”.

La causa dell’incidente non è chiara e sono in corso le indagini della polizia. Il 45enne Tiger Woods era nella zona per il suo torneo annuale di golf Genesis Invitational al Riviera Country Club nelle Pacific Palisades.

