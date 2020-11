Innovazione tecnologica e visione del futuro a servizio dello sviluppo sportivo e turistico del territorio. Telepass, azienda leader in Italia nel settore dei servizi integrati per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano, diventa presenting sponsor dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 e porta nella Regina delle Dolomiti una concezione avveniristica della mobilità sostenibile e della fruizione dello sci.

La partnership – conclusa anche grazie alla collaborazione di Infront Sports & Media, Advisor media e marketing di Fondazione Cortina 2021 – è stata annunciata nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre, da Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021, e Gabriele Benedetto, Amministratore delegato di Telepass, nel corso di una conferenza stampa digitale dalla terrazza del Duca d’Aosta, affacciata sui tracciati dove si svolgeranno le competizioni iridate, in programma dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno.

L’incontro ha visto anche i saluti iniziali del Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, del Commissario di Governo per le opere sportive Valerio Toniolo e del Presidente di Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton che hanno sottolineato la grande valenza dell’operazione. Una collaborazione che nasce da una condivisione di valori e di progettualità per la crescita del territorio e del Paese, la cui onda lunga si estenderà anche al di là del grande appuntamento sportivo, e che avrà come direttrice di sviluppo una mobilità smart e sostenibile, anche sulle piste da sci.

Sposando in pieno lo spirito di Fondazione Cortina 2021, impegnata ad attivare collaborazioni di lungo periodo tra il territorio e le grandi aziende nazionali e internazionali che hanno deciso di scendere in campo per sostenere l’organizzazione dei Mondiali, Telepass sarà un partner di innovazione tecnologica per la località, capace di rendere più semplice ed efficiente la fruizione delle piste.

Tra le novità annunciate c’è infatti l’attivazione, a partire da febbraio 2021, del servizio Skipass di Telepass anche nel comprensorio cortinese. Sarà infatti possibile acquistare dall’app Telepass le skicard realizzate in edizione limitata per i Mondiali, riceverle direttamente a casa e, dopo averle registrate, sciare a Cortina senza fare code alla biglietteria, pagando la migliore tariffa applicata dal comprensorio per il tempo effettivo di permanenza sulle piste. Il servizio è già attivo in altri 20 comprensori, per un totale di oltre 1.500 km di piste e mira a semplificare e rendere l’attività sciistica una piattaforma integrata e intelligente, safe and clean.

«La partnership che inauguriamo oggi con Telepass ci riempie di soddisfazione – ha dichiarato Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 – perché garantisce un’importante legacy alla comunità nel segno dell’innovazione tecnologica e della fruizione digitale della località, che andrà a beneficio dello sviluppo sportivo e turistico di tutto il territorio. Grazie a questo accordo, Cortina si pone all’avanguardia a livello mondiale per quanto riguarda il trasporto intermodale, la gestione dei flussi turistici e l’experience digitale dello sci, contribuendo in maniera sostanziale al rilancio internazionale della località».

«Telepass è una società che guarda al futuro e crede nella crescita attraverso l’innovazione – ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore delegato di Telepass –. Con il supporto ai Campionati del mondo Cortina 2021, vogliamo dare un segnale positivo al mondo dello sport e dello sci in particolare, con il quale abbiamo una serie di affinità. Sia per noi che per questa attività sportiva, infatti, la persona è al centro, con il suo desiderio di spostarsi in modo fluido, veloce e, possibilmente, piacevole saltando la fila. Vogliamo inoltre testimoniare un sostegno concreto al sistema Paese che, grazie a questa occasione, può dimostrare a tutto il mondo di essere avanzato, efficiente e affidabile. L’esposizione internazionale della manifestazione contribuirà, inoltre, a far conoscere meglio il nostro brand in Europa dove intendiamo rafforzare progressivamente la nostra presenza».

“Siamo molto soddisfatti di introdurre Telepass quale Presenting Sponsor di Cortina 2021 – ha dichiarato Michael Witta, Vice President Marketing Sales Infront – Il mondo winter è storicamente legato all’innovazione, sia a livello di sviluppo di tecnologie per la strumentazione e le attrezzature, sia a livello di servizi digitali. Siamo felici che proprio Cortina 2021 diventi simbolo di sviluppo tecnologico e di servizi innovativi per una fruizione ancor più moderna e dinamica delle località invernali, sia sotto il profilo sportivo, sia sotto quello turistico”.

In occasione dell’annuncio della partnership con Cortina 2021, Telepass ha anche presentato il nuovo logo, che a partire dal 2021 verrà applicato al sito internet, ai materiali BTL, ai social network (LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram) e a tutte le comunicazioni dell’azienda. Questa nuova brand identity vuole riflettere l’evoluzione di Telepass come il primo enabler di una mobilità integrata, sicura e sostenibile. L’inserimento dell’elemento grafico della freccia – fulminea e precisa – ricorda che Telepass punta al futuro con una mission: facilitare la vita delle persone attraverso una nuova esperienza di mobilità. Il nuovo logo vede la conferma dei colori giallo e blu che ne sottolineano le caratteristiche di sostenibilità e innovazione, mentre con l’introduzione dei caratteri minuscoli e l’arrotondato delle forme essenziali, viene valorizzato, graficamente, il valore simbolico della nuova lettera “T” di Telepass e, allo stesso tempo, si conferisce al marchio un tono più amichevole e dinamico.

Potrebbero interessarti Bosnia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League Chi sono Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, consiglieri d’amministrazione del Milan e proprietari di Blue Skye Italia Polonia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League