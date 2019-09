Napoli Sampdoria streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A live

NAPOLI SAMPDORIA STREAMING TV – Oggi, sabato 14 settembre 2019, alle ore 18 Napoli e Sampdoria scendono in campo allo stadio San Paolo per la terza giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere Napoli Sampdoria in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Napoli Sampdoria: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la terza giornata della stagione 2019 2020, tra Napoli e Sampdoria sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Napoli Sampdoria è fissato alle ore 18 di oggi, sabato 14 settembre 2019.

Napoli Sampdoria: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Napoli e Sampdoria sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Napoli Sampdoria streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Napoli e Sampdoria per la sfida di questa sera allo stadio San Paolo? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi, 14 settembre 2019:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano

All. Ancelotti

Indisponibili: Insigne, Milik (In dubbio)

Squalificati: –

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

All. Di Francesco

Indisponibili: Maroni

Squalificati: Vieira

Napoli Sampdoria streaming tv: come è finita lo scorso anno? La sintesi completa (con tutti i gol) della sfida dello scorso anno allo stadio San Paolo tra Napoli e Sampdoria: Napoli Sampdoria diretta live: le parole di Ancelotti Le parole dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole in vista della sfida contro la Sampdoria: “Spogliatoi del San Paolo? La mia è stata un’esternazione fatta col cuore, eravamo preoccupati che i lavori non venissero completati in tempo. Mi auguro che domani sia tutto a posto. Avrebbero dovuto consegnarcelo entro il 31 agosto, non ci si può ridurre all’ultimo giorno, e questo ritardo ha scatenato la mia amarezza. La città di Napoli merita una stadio all’altezza della situazione, dove tutto deve funzionare alla perfezione”. “La squadra è in buone condizioni. Gli infortunati hanno recuperato, Insigne e Milik hanno iniziato a lavorare con la squadra, ora starà a me valutare se potranno essere disponibili domani. Lozano, poi, è arrivato ieri sera, si allenerà oggi, e non ha problemi. Inizia un ciclo di partite importanti e ad oggi la partita più importante è quella con la Sampdoria”. “Liverpool? No, credetemi, non ci stiamo pensando, non ne abbiamo neanche parlato. L’avversario è conosciuto: ci siamo incontrati tante volte, non abbiamo segreti. Il calendario ci darà la possibilità di giocare quattro volte al San Paolo nelle prossime quattro partite, e questo è un fatto positivo. Ci sarà una rotazione. Tutti i giocatori saranno utilizzati perché la qualità della rosa me lo permette”. LA NOSTRA DIRETTA Napoli Sampdoria diretta live: la situazione in casa Samp Dopo l’allenamento della mattinata, venerdì pomeriggio la Sampdoria è partita da Genova per l’aeroporto di Capodichino. Per una scelta condivisa tra presidente, società ed allenatore (Eusebio Di Francesco), al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di oggi, non è si è svolta l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico doriano sarà a disposizione dei media dopo la partita.