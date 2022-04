Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore. L’ex numero 1 bianconero, 64 anni, si trovava ad Asti, dove era atteso come ospite della “Giornata delle figurine“. Colpito da un’ischemia cerebrale, attualmente i medici stanno valutando se e come operare. È atteso in serata un bollettino medico che dovrebbe chiarire le sue condizioni.

Tacconi negli ultimi tempi aveva lanciato con il figlio Andrea una linea di abiti sportivi ed aveva aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. Ha lasciato il calcio giocato nel 1994, ma è stato a lungo opinionista per televisioni e radio. Ieri sera, in compagnia del figlio, aveva partecipato ad una cena benefica al ristorante Mariuccia di Pratomorone-Tigliole – parte del ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa di Asti – ed aveva presentato il suo libro, Junic.

Le sue condizioni sarebbero serie. Con la maglia della Juventus Tacconi ha vinto tutto: la Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos juniors nel 1985, la Coppa dei Campioni 1984-85 all’Heysel, la Coppa delle Coppe 1983-84 di Basilea contro il Porto, la Coppa Uefa nel 1990, la Supercoppa Uefa 1984 contro il Liverpool, oltre a due scudetti (1984-1986) e la Coppa Italia del 1990, con Dino Zoff in panchina.