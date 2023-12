Sorteggio spareggi Europa League 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 13 a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff (spareggi) dell’Europa League 2023 2024. Due le squadre italiane coinvolte: la Roma e il Milan, che dovranno affrontare i playoff. L’Atalanta è già qualificata. Non ci potranno essere derby, le retrocesse dalla Champions incontreranno le seconde dei gruppi di Europa League. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2023 2024? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire i sorteggi degli spareggi dell’Europa League 2023 2024 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 13 di oggi, 18 dicembre 2023. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro.

Sorteggio spareggi Europa League 2023-2024 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio dei playoff di Europa League 2023 2024 in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.

Le squadre e le fasce del sorteggio

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2023 2024, ma quali sono le squadre partecipanti? Sono 16 le squadre coinvolte, 2 le italiane:

Teste di serie

Friburgo (GER)

(GER) Marsiglia (FRA)

(FRA) Sparta Praga (CZ)

(CZ) Sporting (Por)

(Por) Tolosa (Fra)

(Fra) Rennes (Fra)

(Fra) ROMA (ITA)

Qarabag (AZE)

Non teste di serie

Galatasaray (TUR)

(TUR) Lens (FRA)

(FRA) Braga (POR)

(POR) Benfica (POR)

(POR) Feyenoord (OLA)

(OLA) MILAN (ITA)

Young Boys (SVI)

(SVI) Shakhtar Donetsk (UCR)

Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio. La Roma è testa di serie, il Milan no, ma come impongono le limitazioni non potranno affrontarsi tra di loro. Per il resto, possibile ogni abbinamento con l’altra urna.

ROMA : Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys o Shakhtar

: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys o Shakhtar MILAN: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting, Tolosa, Rennes o Qarabag

Il calendario

Ecco le date dei prossimi appuntamenti di Europa League fino alla finale.