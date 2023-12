Sorteggio spareggi Europa League 2023-2024 diretta LIVE

Oggi, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 13 a Nyon va in scena il sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2023 2024, con protagoniste due squadre italiane: la Roma e il Milan, che dovranno affrontare i play off, mentre l’Atalanta è già qualificata. In tutto sono 16 i club che prendono parte all’evento di oggi che TPI seguirà LIVE.

DIRETTA

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia

Il sorteggio odierno riguarderà soltanto Milan e Roma. L’Atalanta evita il playoff e conoscerà la rivale il 23 febbraio, quando sarà testa di serie. Milan e Roma non si potranno scontrare anche se appartengono a urne diverse. Le seconde classificate dei rispettivi gironi di Europa League sono le teste di serie del sorteggio: Friburgo (Ger), Marsiglia (Fra), Sparta Praga (R. Cec), Sporting (Por), Tolosa (Fra), Rennes (Fra), Roma e Qarabag (Aze). Non sono teste di serie le terze classificate dei rispettivi gironi di Champions: Galatasaray (Tur), Lens (Fra), Braga (Por), Benfica (Por), Feyenoord (Ola), Milan, Young Boys (Svi). Shakhtar Donetsk (Ucr).

Streaming e tv

Qui sopra la diretta LIVE del sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2023-2024, ma dove vederlo in tv e live streaming? Potete seguire i sorteggi degli spareggi dell’Europa League 2023 2024 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 13 di oggi, 18 dicembre 2023. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro. Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio dei gironi di Europa League 2023 2024 in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.