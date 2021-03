A che ora inizia il sorteggio dei quarti finale dell’Europa League 2021: l’orario esatto e dove vederlo

A che ora inizia il sorteggio dei quarti finale dell’Europa League 2021? Ve lo diciamo subito: la Roma, e le altre 7 squadre in corsa per il titolo, scoprirà la sua avversaria alle ore 13 di oggi, venerdì 19 marzo 2021. A Nyon (Svizzera) infatti va in scena il sorteggio per i quarti di finale e l’accoppiamento delle semifinali. Queste le otto squadra in corsa: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna).

Come funziona il sorteggio?

Come per la Champions League, anche quello dei quarti di finale di Europa League sarà un sorteggio libero. Non sono quindi previste teste di serie, tantomeno ci sono restrizioni geopolitiche: si potranno quindi affrontare due squadre della stessa nazione. I vari accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali. La prima estratta giocherà la partita di andata in casa.

Dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio di Europa League sarà visibile in diretta tv dalle ore 13 di oggi – 19 marzo – su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. Sky infatti detiene i diritti della competizione fino al 2024. Con ospiti in studio e collegamenti da Nyon, scopriremo le avversarie delle italiane e tutti gli accoppiamenti degli ottavi. Non siete a casa e non potete seguire il sorteggio in tv? Nessun problema. Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle 13 di oggi in streaming su Sky Go e sul sito skysport.it. Gli abbonati di NOW TV potranno collegarsi sui canali sopra indicati. Un’alternativa per assistere al sorteggio degli ottavi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).

