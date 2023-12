Sorteggio gironi Europei 2024 diretta live: chi sono le avversarie dell’Italia nel girone

Alle ore 18 di oggi, 2 dicembre 2023, si svolgono i sorteggi dei giorni degli Europei 2024, in programma in Germania. L’Italia è riuscita a qualificarsi, ma partirà dalla quarta fascia e rischia quindi un girone di ferro. Le teste di serie sono sei. Formalmente la numero uno è la Germania, paese organizzatore, e nazionale vincitrice per tre volte degli Europei. Le altre sono state inserite grazie ai punti realizzati nei gironi. Di seguito la diretta in tempo reale dei sorteggi dei gironi di Euro 2024:

A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania

C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

D: Vincitrice Playoff A, Olanda, Austria, Francia

E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Playoff B

F: Turchia, Vincitrice Playoff C, Portogallo, Repubblica Ceca

L’Italia di Spalletti esordirà ad Euro 2024 contro l’Albania, il 15 giugno a Dortmund. Il 20 giugno a Gelsenkirchen il big match contro la Spagna, mentre il girone azzurro si concluderà a Lipsia il 24 giugno con la sfida alla Croazia.

Le fasce

L’Italia è nella quarta fascia del sorteggio di Euro 2024. Il girone di qualificazione ha determinato la posizione degli Azzurri che rischiano di finire in un girone di ferro e sicuramente pescheranno una delle big del calcio europeo. Il sorteggio in ogni caso sarà incompleto, perché in quarta fascia mancano i nomi di tre squadre, che usciranno dai playoff che si giocheranno nel mese di marzo.

Prima fascia: Germania, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna

Seconda fascia: Albania, Austria, Danimarca, Romania, Turchia, Ungheria

Terza fascia: Croazia, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia

Quarta fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, Vincente Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vincente Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vincente Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

Streaming e tv

Dove vedere i sorteggi dei gironi degli Europei 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in chiaro e su Sky Sport 24 alle ore 18 di oggi, 2 dicembre 2023. Anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW, oltre che sul canale YouTube della Uefa.