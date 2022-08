Sorteggio gironi Champions League 2022 2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi pomeriggio, giovedì 25 agosto 2022, va in scena il sorteggio della fase ai gironi della Champions League 2022 2023. Appuntamento alle ore 18 a Istanbul, sede della finale 2023, dove si conosceranno i destini e i gruppi della prima fase per Milan, Inter, Napoli e Juventus, le squadre italiane impegnate nella prossima Coppa dei Campioni. Tante le grandi squadre già qualificate, come Real Madrid, Psg e Manchester City. Ma dove seguire i sorteggi della Champions League 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

L’appuntamento è per il pomeriggio di oggi, 25 agosto 2022, dalle ore 18 a Istanbul. Conosceremo la composizione dei gironi della prossima Champions League e gli abbinamenti per le 32 squadre protagoniste. Diretta su Sky Sport 24 e Canale 20 già qualche minuto prima del sorteggio e anche a seguire con tutti i commenti e le interviste a caldo.

Sorteggio gironi Champions League 2022 2023 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio in streaming in vari modi: su Sky Go, Now, Amazon Prime Video, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Potete anche collegarvi gratuitamente su sito dell’Uefa. Inoltre su TPI aggiornamenti testuali in tempo reale.

Squadre

Ma quali sono le squadre qualificate per i gironi di Champions League 2022 2023? Quattro le italiane: il Milan, in quanto vincitore dello scudetto, torna in prima fascia e finalmente può sperare in un sorteggio meno duro. Le altre fasce sono ordinate in base al ranking Uefa: Juventus in seconda, Inter e Napoli in terza fascia. Come sempre, le squadre dello stesso Paese non possono finire negli stessi gruppi. Di seguito tutte le squadre qualificate e le relative fasce.

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro)