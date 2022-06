Sorteggio calendario Serie A 2022 2023 streaming e diretta tv: dove vederlo

Dove seguire in diretta tv e in streaming il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023? Un nuovo campionato sta già per cominciare, visto che ai primi di agosto si tornerà nuovamente in campo. La formulazione delle 38 giornate della prossima stagione si svolgerà oggi, venerdì 24 giugno, alle ore 12. Anche quest’anno ci sarà il calendario asimmetrico, con partite diverse nell’alternanza tra andata e ritorno. Fischio d’inizio della prossima Serie A fissato per il 14 agosto e chiusura al 4 giugno. Si comincia molto presto perché poi ci sarà la lunga sosta invernale per i Mondiali di calcio in Qatar, a cui purtroppo non prenderà parte l’Italia. TPI segue in diretta il sorteggio del calendario di Serie A 2022 2023 con aggiornamenti in tempo reale. Ma dove seguirlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La cerimonia inizierà alle ore 12 di oggi, 24 giugno 2022. Presenti tutti i rappresentanti delle 20 squadre di Serie A. A trasmettere l’evento in diretta sarà DAZN, che anche l’anno prossimo garantirà ai suoi abbonati la trasmissione di tutti i 380 match del campionato italiano di calcio. Dazn è visibile tramite l’app sulle smart tv, o in streaming su cellulare e tablet con sistemi iOS e Android. Si può accedere al servizio anche utilizzando Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation. Gli abbonati Sky possono collegarsi su Sky Sport 24 che darà aggiornamenti in tempo reale sulla composizione del calendario di Serie A 2022 2023.

Sorteggio calendario Serie A 2022 2023 streaming live

Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete seguire il sorteggio gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della Lega di Serie A, che garantirà lo streaming in chiaro. Anche sul nostro sito sarà possibile seguire l’evento con aggiornamenti testuali in tempo reale.

Serie A 2022 2023, le squadre

Ma quali sono le 20 squadre della Serie A 2022 2023? Il Milan campione d’Italia proverà a difendere lo scudetto, ma dovrà vedersela con squadre che si stanno rafforzando sul mercato, a cominciare dall’Inter. Le neopromosse sono Monza, Lecce e Cremonese.