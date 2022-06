A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023: l’orario, oggi 24 giugno

A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023? Qual è l’orario della cerimonia? Il tradizionale appuntamento nel quale scopriremo gli abbinamenti delle 38 giornate del prossimo campionato è in programma oggi, 24 giugno 2022, alle ore 12. Presenti le 20 squadre della massima serie. Anche quest’anno la Serie A avrà un calendario asimmetrico, vale a dire che la prima gara di ritorno, ad esempio, non sarà la stessa della prima d’andata. Da regolamento un match non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Appuntamento dunque oggi, 24 giugno 2022, alle ore 12 con il sorteggio della Serie A 2022 2023.

Le date e i criteri

Quest’anno il campionato inizierà molto presto, già nel weekend del 14 agosto, perché poi – per la prima volta – ci sarà un’interruzione in pieno inverno per lasciare spazio ai Mondiali di calcio in Qatar. La chiusura della prossima Serie A avverrà il 4 giugno. Come detto, il week end di Ferragosto prenderà ufficialmente il via la stagione 2022-2023. Un inizio anticipato, con ben 4 giornate previste nel torrido mese estivo, tra cui un infrasettimanale. La prima sosta è prevista tra il 19 e il 27 settembre, per gli impegni delle nazionali in Nations League. Dopo le cinque gare di ottobre, la chiusura della fase a gironi delle coppe europee e il 15° turno previsto il 13 novembre, ci sarà la lunga pausa fino al 4 gennaio 2023 per la Coppa del Mondo. A quel punto si ripartirà con un tour de force, compresi gli ottavi di Coppa Italia. Un infrasettimanale è previsto a febbraio, cui si aggiungeranno i quarti della seconda competizione nazionale e l’inizio della fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League, mentre a marzo ci sarà una nuova sosta per le nazionali, che giocheranno le qualificazioni ai prossimi Europei. L’ultima giornata andrà invece in scena il 4 giugno.

Per la prima volta nella storia del calcio, quindi, si vivrà un’interruzione a cavallo tra autunno ed inverno a causa dei Mondiali in programma in Qatar nei quali, come noto, non parteciperà la Nazionale italiana. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà in vigore invece la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee. Una stagione, dal punto di vista delle date e dei turni, dunque completamente stravolta e lunghissima, per lasciare spazio ai Mondiali. Per questo già oggi, 24 giugno 2022, ci saranno i sorteggi del calendario di Serie A.

Sorteggio calendario Serie A 2022 2023: streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 24 giugno 2022, alle ore 12 con diretta su DAZN e in streaming in chiaro per tutti sul canale YouTube della Lega di Serie A. Aggiornamenti in diretta anche su Sky Sport 24.