SORTEGGI EUROPA LEAGUE OTTAVI DIRETTA LIVE – Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA, si svolgono i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2020 2021. La competizione entra nel vivo, con 16 squadre qualificate, tra cui le due italiane Milan e Roma. Non ce l’ha fatta a superare i sedicesimi il Napoli, sconfitto dal Granada. Quali le avversarie delle italiane e tutti gli accoppiamenti degli ottavi? Lo scopriremo nel sorteggio che inizierà alle 13 di oggi. TPI segue in diretta i sorteggi degli ottavi di Europa League con aggiornamenti in tempo reale.

I SORTEGGI DEGLI OTTAVI IN DIRETTA LIVE

Ajax-Young Boys

Dynamo Kiev-Villareal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

Le squadre partecipanti

Sono 16 le squadre qualificate agli attavi di Europa League e inserite nell’urna per questi sorteggi, dopo aver superato i sedicesimi. Due le italiane: Milan e Roma. Attenzione in particolare alle tre inglesi, che sarebbe meglio evitare in questo sorteggio, vale a dire Manchester United, Arsenal e Tottenham.

Ajax (OLA)

Arsenal (ING)

Dinamo Zagabria (CRO)

Dynamo Kiev (UCR)

Granada (SPA)

Manchester United (ING)

Milan (ITA)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Slavia Praga (CZE)

Tottenham (ING)

Villarreal (SPA)

Young Boys (SVI)

Sorteggi ottavi Europa League, i criteri

Negli ottavi di finale di Europa League non sono previste teste di serie. Non sono nemmeno previste protezioni territoriali o limitazioni geografiche: pertanto si potranno affrontare anche squadre della stesso Paese, sono dunque possibili i derby. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Il calendario Quando si giocheranno gli ottavi di finale di Europa League? Ecco il calendario. Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 18 marzo 2021. Come avvenuto finora, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle ore 21. Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League si svolgerà venerdì 19 marzo 2021. Streaming e tv Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League è in programma a Nyon oggi, venerdì 26 febbraio, a partire dalle ore 13 e sarà visibile indiretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Sky Go. Un’alternativa per assistere ai sorteggi degli ottavi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).

