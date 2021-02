Sorteggi ottavi Europa League 2020 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio

SORTEGGI OTTAVI EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera si svolgono i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2020 2021. La competizione europea entra nel vivo, e potremo conoscere le sfidanti di Milan e Roma al prossimo turno. Purtroppo non ce l’ha fatta a qualificarsi il Napoli, sconfitto nei 180 minuti dal Granada. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Ma dove è possibile seguire in diretta e in tv i sorteggi? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Il sorteggio di Europa League sarà visibile in diretta dalle ore 13 di oggi – 26 febbraio – su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. Sky infatti detiene i diritti della competizione fino al 2024. Con ospiti in studio e collegamenti da Nyon, scopriremo le avversarie delle italiane e tutti gli accoppiamenti degli ottavi.

Sorteggi ottavi Europa League 2020 2021 in live streaming

Non siete a casa e non potete seguire il sorteggio in tv? Nessun problema. Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle 13 di oggi in streaming su Sky Go e sul sito skysport.it. Gli abbonati di NOW TV potranno collegarsi sui canali sopra indicati. Un’alternativa per assistere al sorteggio degli ottavi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).

Le squadre partecipanti

Sono 16 le squadre che hanno vinto lo scontro diretto nei sedicesimi ottenendo il pass per gli ottavi di finale, tra cui due italiane: Milan e Roma. Ecco tutte le partecipanti e le possibili avversarie delle nostre squadre. Ricordiamo che in questo sorteggio non sono previste teste di serie e neppure il divieto di abbinare team dello stesso Paese, per cui sono possibili i derby.

Manchester United (ING)

Milan (ITA)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Slavia Praga (CZE)

Tottenham (ING)

Villarreal (SPA)

Young Boys (SVI)

Potrebbero interessarti Europa League, le avversarie delle italiane agli ottavi Claudio Marchisio apre alla politica: “Se Torino ha bisogno sono il primo a esserci” Roma Braga streaming e diretta tv: dove vedere il ritorno dei sedicesimi di Europa League