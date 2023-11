Sinner Rune streaming e diretta tv: dove vedere la partita delle ATP Finals

Stasera, giovedì 16 novembre 2023, alle ore 21 (orario indicativo) sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino Jannik Sinner affronterà Holger Rune, match valido per le ATP Finals. Il tennista italiano ha sconfitto il numero uno del mondo Djokovic e ora affronterà il suo terzo e ultimo match della fase a gironi. Dove vedere Sinner Rune in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Sinner e Rune, in programma alle ore 21 di oggi, 16 novembre 2023, andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 2; via satellite sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Sinner Rune streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Ma non solo. Potrete seguire tutto anche su altre piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Precedenti

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Sinner e Rune in diretta tv e live streaming, ma quali sono i precedenti tra i due grandi campioni? Quella in programma oggi sarà una sfida molto sentita visto che nei precedenti il danese ha sempre sconfitto l’altoatesino: la prima volta nel 2022 a Sofia e la seconda volta quest’anno a Montecarlo. Una partita nella quale Sinner vorrà quindi sfatare il tabù dopo quanto accaduto nei due match citati. Sarà un match molto interessante tra due tennisti giovani che però sono già solide realtà. Jannik dovrà tener conto anche del carattere del suo avversario, che nelle partite già disputate l’ha messo in difficoltà.