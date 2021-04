Sinner Bautista Agut streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dell’ATP Miami 2021

Dove vedere la semifinale del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Miami tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Bautista Agut? Per il tennista azzurro classe 2001 è il primo vero appuntamento con la storia, per quello che appare sempre più un predestinato della racchetta a livello mondiale. A 19 anni e 7 mesi Sinner è diventato il più giovane giocatore italiano a conquistare il pass per la semifinale di un Masters 1000, la prima della sua carriera. Si tratta del sesto italiano di sempre dopo Gaudenzi, Volandri, Seppi, Fognini e Berrettini. Ora la semifinale contro Bautista Agut, l’ultimo scoglio prima della finalissima. Ma dove vedere la semifinale di Sinner di oggi, 2 aprile 2021, al torneo di Miami? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

L’appuntamento con la semifinale del torneo Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Bautista Agut è in programma per le ore 19 di oggi, venerdì 2 aprile 2021. Il match è visibile in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Prevista invece nella notte tra venerdì 2 aprile e sabato 3 aprile la seconda semifinale, appuntamento all’1.00 , quella tra Rublev e Hurkacz.

Sinner Bautista streaming live

Non solo tv. In live streaming la semifinale del torneo di Miami 2021 sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. Il match è ovviamente visibile in streaming anche per gli abbonati a NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

