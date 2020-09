Bologna, Mihajlovic: “Covid? Ho rispettato le regole”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna contagiato dal Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna, ha parlato delle sue condizioni di salute: “Sto bene e mi dispiace di non essere lì – le sue parole in collegamento da Bologna durante la presentazione della squadra a Pinzolo (Trentino) -. Come sono uscito dalla leucemia uscirò anche dal Covid. Non ho fatto nulla di quello che non potevo fare, mi sono comportato sempre bene e mi sono dispiaciute le tante critiche che sono arrivate a me e alla mia famiglia. Io ho seguito le regole, ho fatto tutto quello che poteva fare uno in vacanza in Puglia o in Sicilia”.

Mihajlovic ha poi aggiunto: “Purtroppo mi è capitato, le discoteche erano aperte e i miei figli andavano; è possibile che abbia preso il Covid da uno dei miei figli che è risultato prima positivo e poi negativo. Mi è dispiaciuto perché per il secondo anno di fila non sono riuscito ed essere in ritiro e questa è la cosa che mi rode di più”.

“Tutti mi hanno confermato la grande generosità di Pinzolo e il prossimo anno spero di esserci – ha proseguito l’allenatore del Bologna -. Ringrazio giocatori e staff perché hanno fatto un grande ritiro. Sono contento, forse è stato meglio che io non ci sia stato”, ha poi scherzato Mihajlovic. “Noi siamo in piena sintonia con la società, sappiamo cosa serve per raggiungere chi ci sta davanti. Non possiamo spendere come le big ma abbiamo tanti giovani di valore da far crescere”.

Infine sulla prossima stagione: “Vogliamo fare il record di punti, cioè 52, e poi vedere dove saremo. Giocheremo sempre senza paura e per vincere. Poi perderemo delle partite ma mai senza lottare come invece ci è capitato quest’anno qualche volta. Quanti gol faremo? Dovreste chiederlo agli attaccanti – ha scherzato ancora Mihajlovic -. Spero piuttosto di prenderne meno”.

