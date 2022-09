La notizia della vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre ha fatto il giro del mondo. Il nostro Paese si appresta ad avere il primo premier donna della sua storia, dopo il netto successo di Giorgia Meloni, che ha ottenuto il 26% dei consensi alle politiche. Un trionfo che però preoccupa diversi osservatori internazionali, trattandosi di un partito di destra e sovranista.

Una dura reazione in tal senso è arrivata dai tifosi tedeschi del St. Pauli, la seconda squadra di Amburgo, che gioca in Serie B. “Siamo tutti antifascisti”, è la frase, in italiano, comparsa nel logo del club, con il titolo del post sui social piuttosto netto: “Basta!”. Una presa di posizione chiara, dunque, contraria al successo di Fratelli d’Italia nel nostro Paese.

D’altronde non è la prima volta che il St. Pauli si schiera in tema politico. Nel 1980 fu il primo club a vietare l’ingresso sugli spalti alla tifoseria organizzata di estrema destra e da sempre il St.Pauli fa dell’antirazzismo e dell’antifascismo due bandiere irrinunciabili. La squadra tedesca ha più volte invitato i tifosi a partecipare alle manifestazioni contro il cambiamento climatico, a favore dei diritti LGBT, e sui propri profili social si leggono spesso post a favore delle organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti. Si tratta di una polisportiva molto radicata ad Amburgo: oltre al calcio è attiva anche nel mondo degli scacchi, del bowling e dei più tradizionali rugby e football americano.