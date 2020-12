Serie A streaming e diretta tv: dove vedere le partite

SERIE A STREAMING TV – La Serie A 2020-2021 sta entrando sempre più nel vivo. Partita dopo partita, nonostante la pandemia di Covid 19 e gli stadi vuoti, la competizione va avanti. Dove vedere le partite della decima giornata della Serie A 2020 2021 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Mediaset? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio.

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite della Serie A 2020 2021 saranno visibili in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport e su DAZN. Su entrambe le reti previsti ampi pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio delle partite, in programma sabato, domenica e lunedì, saranno a questi orari: 12,30, 15, 18 e 20,45.

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2020-2021

Serie A in live streaming

In live streaming le partita della Serie A saranno visibili tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Quando si gioca: sabato, domenica e lunedì

Orari: 12,30; 15; 18; 20,45

Tv: Sky Sport; Dazn; Now Tv

Streaming: SkyGo; Dazn; Now Tv

Le partite della decima giornata

Spezia-Lazio: sabato 5 dicembre 2020

Juventus-Torino: sabato 5 dicembre 2020

Inter-Bologna: sabato 5 dicembre 2020

Verona-Cagliari: domenica 6 dicembre 2020

Udinese-Atalanta: domenica 6 dicembre 2020

Parma-Benevento: domenica 6 dicembre 2020

Roma-Sassuolo: domenica 6 dicembre 2020

Crotone-Napoli: domenica 6 dicembre 2020

Sampdoria-Milan: domenica 6 dicembre 2020

Fiorentina-Genoa: lunedì 7 dicembre 2020

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Lazio Verona streaming e diretta tv: dove vederla Spezia Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Lo sport americano ai tempi del Covid: come si stanno organizzando Nba, Nfl e Mlb