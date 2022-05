Serie A, il Milan è campione d’Italia

Il Milan è campione d’Italia. Uno scudetto assegnato all’ultima giornata di Serie A, con uno scontro a distanza tra Inter e Milan. I rossoneri, che prima di quest’ultima gara avevano due punti di vantaggio in classifica, hanno vinto con 3 goal nella trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’Inter a San Siro era chiamata alla vittoria contro la Sampdoria (3 – 0), per poi sperare in un passo falso dei cugini. Un campionato tiratissimo fino all’ultimo match, e che si decide solo nei 90 minuti finali. La festa può cominciare.