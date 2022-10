Momenti di tensione allo stadio Marassi di Genova dove si disputa la partita di Serie A Sampdoria-Roma. A far infuriare i tifosi di casa è stata la presenza sugli spalti dell’ex presidente del club, Massimo Ferrero, che come ricorderete era stato arrestato per bancarotta fraudolenta. Per placare gli animi dei supporter doriani è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un centinaio di tifosi hanno lasciato la Sud per cercare di raggiungere Ferrero, che si trovava in tribuna.

L’ex patron, presente in uno dei palchi vip della tribuna, è stato accolto con pesanti cori da parte del pubblico di casa. Ricordiamo che Ferrero è un grande tifoso della Roma. L’attuale presidente della Samp, Marco Lanna, ha abbandonato la sua postazione allo stadio, dopo aver provato a placare gli animi dei suoi tifosi.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Ferrero avrebbe lasciato lo stadio, mentre molti tifosi si erano radunati anche all’esterno dell’impianto. Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno di Ferrero a Marassi, in occasione della partita contro il Monza, provocando la reazione dei sostenitori che avevano attuato un presidio all’hotel sede del ritiro della squadra.