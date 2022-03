Russia, Brittney Griner arrestata per droga: la campionessa di basket aveva dell’olio di cannabis

Brittney Yevette Griner, centro delle Phoenix Mercury nella Wnba, il campionato femminile americano di basket, sarebbe stata arrestata a Mosca, all’aeroporto Sheremetyevo, per possesso di sostanze stupefacenti. A renderlo noto è stata l’agenzia di stampa russa Interfax. La donna è stata fermata perché in possesso di una sigaretta elettronica e del liquido, a base di olio di cannabis, scoperto da uno dei cani antidroga. L’Interfax spiega che Griner era scesa da un volo proveniente da New York perché durante la pausa del campionato Wnba, gioca in Russia, nello Ekaterinburg, da sette stagioni in modo da mantenere alto il livello di allenamento partecipando anche all’Eurolega. L’episodio si è verificato in febbraio, non è stata specificata la data, ma l’account di Griner, oro olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020 la scorsa estate, e vincitrice anche dei i Mondiali di Turchia 2014 e Spagna 2018, è fermo da sabato 5 febbraio, appunto. Se processata, rischia fino a 10 anni di carcere.