Roma-Leicester, la commozione di Ranieri davanti alla standing ovation dell’Olimpico

Mentre sul campo dell’Olimpico Roma e Leicester si sfidavano per la finale di Conference League, per qualche istante l’attenzione dello stadio si è rivolta verso Claudio Ranieri, ex allenatore di entrambe le squadre. Quando le telecamere lo hanno inquadrato le due tifoserie hanno dedicato al tecnico una standing ovation, a cui Ranieri ha risposto con visibile commozione, alzandosi in piedi. Nella stagione 2015-2016 l’ex allenatore ha assicurato al club britannico la sua prima Premier League e la qualificazione in Champions League, impresa ritenuta impossibile dai bookmakers. Ieri la Roma ha vinto all’Olimpico contro il Leicester e volerà a Tirana per giocare la finale contro l’olandese Feyenoord.