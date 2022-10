Roma e Lazio insieme in occasione del 79esimo anniversario della razzia degli ebrei romani

La Roma ha annunciato una collaborazione con la Lazio in occasione del 79esimo anniversario della razzia degli ebrei romani, il rastrellamento al Ghetto. “In occasione del 79esimo anniversario della razzia degli ebrei romani, che ricorre il 16 ottobre, AS Roma e SS Lazio, con il patrocinio della Regione Lazio e della Comunità Ebraica di Roma, si uniscono in un progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della Capitale, finalizzato alla sensibilizzazione e alla conservazione della memoria – anche attraverso la realizzazione di un prodotto editoriale pensato per i più giovani – rispetto ai tragici eventi del 1943 e al contrasto dell’antisemitismo”, si legge nel comunicato.

“Il Progetto 16 ottobre durerà un anno e si svilupperà lungo una serie di tappe negli istituti scolastici, dove – con il contributo di studenti-tutor del liceo ebraico – verranno raccontate a ragazzi le storie di tesserati e dirigenti di Roma e Lazio che hanno subito sulla propria pelle le Leggi Razziali e le deportazioni e che in cuni casi si sono resi protagonisti di atti eroici. Storie come quella di Geza Kertesz, allenatore ungherese che sedette sulle panchine di Roma e Lazio e che una volta lasciata l’attività sportiva riuscì a salvare più di cento tra ebrei e altri perseguitati ungheresi dai campi di sterminio tedeschi, arrivando a sacrificare la propria vita”.

“Per commemorare il prossimo anniversario del 16 ottobre 1943, a 80 anni dalla tragedia che colpì la Capitale, il Progetto – sviluppato con il contributo della Fondazione SS Lazio 1900 – culminerà con un viaggio nei luoghi della memoria, al quale prenderà parte una rappresentanza di studenti degli istituti coinvolti. L’AS Roma intende ribadire il proprio impegno in favore della comunità locale attraverso progetti e campagne come questa, rivolti al sostegno e alla crescita dei giovani, riconoscendo nello sport una primaria e insostituibile funzione sociale ed educativa”.