ROMA ATALANTA STREAMING TV – Stasera, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 19 Roma ed Atalanta scendono in campo allo stadio Olimpico (Foro Italico, Roma) per la quinta giornata della Serie A Tim 2019-2020, primo turno infrasettimanale della stagione.

Dove vedere Roma Atalanta in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Atalanta: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la quinta giornata della stagione 2019 2020, tra Roma ed Atalanta sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Roma Atalanta è fissato alle ore 19 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019.

Roma Atalanta: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Roma e Atalanta sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su Now Tv, servizio in abbonamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Roma Atalanta streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Roma e Atalanta per la sfida di questa sera, valida per la quinta giornata di campionato? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 19:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under

Squalificati: Mancini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel

Indisponibili: –

Squalificati: –

Roma Atalanta streaming: le parole di Paulo Fonseca

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta in programma oggi. “Ci aspettiamo una partita molto difficile, un avversario che ha caratteristiche specifiche, una squadra di lotta e aggressiva in difesa con avanti giocatori di qualità. Ci aspettiamo una partita combattuta”.

“Entusiasmo? Come ripeto sempre, l’importante è restare equilibrati – le sue parole -, il passato non conta, pensiamo solo alla prossima partita e dobbiamo restare umili. E’ troppo presto per essere euforici, c’è tanto da fare, da vincere e conquistare. Spero che la squadra resti con i piedi ben saldi a terra”.

“Smalling? Gioca, sarà titolare – ha tagliato corto Fonseca -. Pau Lopez? Sono soddisfatto di Lopez, può avvalersi del lavoro di uno dei migliori preparatori al mondo (Savorani, ndr). E mi sbilancio, può ancora migliorare. Anche Mirante e Fuzato stanno lavorando bene, avranno le loro chance di giocare”.

