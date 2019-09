Roma Atalanta diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA ATALANTA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Roma ed Atalanta, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 19.

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Comunicate le formazioni ufficiali:

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

All.: Fonseca.

ATALANTA: (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.

All.: Gasperini

Le squadre sono arrivate allo stadio. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali

Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 19 va in scena la sfida di Serie A tra Roma ed Atalanta, gara valida per il primo turno infrasettimanale (quinta giornata) della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Roma Atalanta diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Roma e Atalanta per la partita di oggi? Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la partita in programma allo stadio Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under, Smalling (In dubbio)

Squalificati: Mancini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel

Indisponibili: –

Squalificati: –

LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A

Potrebbero interessarti Ciclismo, Mondiali 2019 a cronometro: Dennis brutalizza il mondo Salernitana Chievo Verona streaming e tv: dove vedere la partita della Serie B in diretta live Malagò: “Razzismo? Tolleranza zero”. Poi la gaffe: “Simulare in area più sbagliato che fare i buu”

Roma Atalanta diretta live: le parole di Fonseca

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta: “Ci aspettiamo una partita molto difficile, un avversario che ha caratteristiche specifiche, una squadra di lotta e aggressiva in difesa con avanti giocatori di qualità. Ci aspettiamo una partita combattuta”.

“Smalling? Gioca, sarà titolare – ha tagliato corto Fonseca -. Pau Lopez? Sono soddisfatto di Lopez, può avvalersi del lavoro di uno dei migliori preparatori al mondo (Savorani, ndr). E mi sbilancio, può ancora migliorare. Anche Mirante e Fuzato stanno lavorando bene, avranno le loro chance di giocare”.

Roma Atalanta diretta live: le parole di Gasperini

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini in vista della sfida contro la Roma: “Cercheremo di giocare al meglio tutte le nostre gare, vogliamo star dentro in campionato e riscattarci in coppa. Sono partite equilibrate e difficili, con lo svantaggio che giochi tante gare in pochi giorni. Ma giocando la Champions questo era prevedibile. Cercheremo di dare il massimo in tutte le partite. Partiamo da questa, vedremo poi cosa succederà. Per domani abbiamo perso Muriel, ha una tonsillite. Speriamo che possa recuperare per sabato visto è l’unico elemento che può scompaginare le idee, bisogna andare avanti partita per partita. Non è il fatto di recuperare tanti risultati, questo si è ripetuto tante volte e speriamo non sia casuale. Sarà una partita importante. Loro stanno costruendo un’idea di gioco. Siamo ancora in una fase in cui si cerca di definirsi e migliorarsi”.

Roma Atalanta diretta live: dove vedere la partita in streaming e tv

La sfida tra Roma e Atalanta sarà visibile in esclusiva sulla televisione satellitare Sky Sport a partire dalle ore 19 di oggi, 25 settembre 2019. Si potrà seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING