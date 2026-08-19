Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Rodrigo Mora è della Roma: le cifre dell’affare con il Porto

Immagine di copertina
L'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Rodrigo Mora è un giocatore della Roma. Il giovanissimo (19 anni) trequartista portoghese, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri nella Capitale con un volo privato, da questa mattina è ufficialmente un giocatore giallorosso. Un colpo importante come sottolineato anche dall’ex allenatore della Roma, ora al Real Madrid, Josè Mourinho: “Rodrigo Mora è uno dei maggiori talenti del calcio portoghese – le sue parole al Corriere dello Sport -. Tecnicamente è fortissimo, un creativo che squilibra le partite. Secondo me piacerà tanto ai romanisti, tifosi che non dimentico mai”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da UEFA Champions League (@championsleague)

Ma quanto è costato Rodrigo Mora alla Roma? L’affare con il Porto è molto particolare ed ha attirato l’attenzione dei tifosi di entrambe le squadre. Le cifre esatte sono state divulgate dal club lusitano con un comunicato. La Roma per Mora ha pagato 25 milioni di euro + 2 di bonus mentre la società portoghese ha mantenuto il 50 per cento sulla futura rivendita del giocatore. Ma non è finita qui. In futuro, la Roma potrà a sua volta annullare questa percentuale andando a pagare altri 25 milioni di euro, una cifra che però anche il Porto può decidere di cedere alla squadra giallorossa unilateralmente senza che la Roma possa opporsi. In tal modo il club lusitano si assicurerebbe almeno 50 milioni di euro dalla cessione di Mora, qualora non dovesse incassare ancora di più se dovesse invece sfruttare soltanto il 50 per cento della futura (eventuale) rivendita della Roma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Palio di Siena 18 agosto 2026, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato
Sport / A che ora inizia il Palio di Siena del 18 agosto 2026: l’orario della Carriera su La7
Sport / Palio di Siena 18 agosto 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera
Ti potrebbe interessare
Sport / Palio di Siena 18 agosto 2026, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato
Sport / A che ora inizia il Palio di Siena del 18 agosto 2026: l’orario della Carriera su La7
Sport / Palio di Siena 18 agosto 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera
Sport / Europei di nuoto: una grande Italia saluta Parigi
Sport / Capolavoro Italia: gli azzurri primi nel medagliere finale degli Europei di atletica
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2026: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2026: orari e info
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2026, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2026, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2026: il regolamento della Carriera
Ricerca