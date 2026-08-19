Rodrigo Mora è della Roma: le cifre dell’affare con il Porto

Rodrigo Mora è un giocatore della Roma. Il giovanissimo (19 anni) trequartista portoghese, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri nella Capitale con un volo privato, da questa mattina è ufficialmente un giocatore giallorosso. Un colpo importante come sottolineato anche dall’ex allenatore della Roma, ora al Real Madrid, Josè Mourinho: “Rodrigo Mora è uno dei maggiori talenti del calcio portoghese – le sue parole al Corriere dello Sport -. Tecnicamente è fortissimo, un creativo che squilibra le partite. Secondo me piacerà tanto ai romanisti, tifosi che non dimentico mai”.

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Ma quanto è costato Rodrigo Mora alla Roma? L’affare con il Porto è molto particolare ed ha attirato l’attenzione dei tifosi di entrambe le squadre. Le cifre esatte sono state divulgate dal club lusitano con un comunicato. La Roma per Mora ha pagato 25 milioni di euro + 2 di bonus mentre la società portoghese ha mantenuto il 50 per cento sulla futura rivendita del giocatore. Ma non è finita qui. In futuro, la Roma potrà a sua volta annullare questa percentuale andando a pagare altri 25 milioni di euro, una cifra che però anche il Porto può decidere di cedere alla squadra giallorossa unilateralmente senza che la Roma possa opporsi. In tal modo il club lusitano si assicurerebbe almeno 50 milioni di euro dalla cessione di Mora, qualora non dovesse incassare ancora di più se dovesse invece sfruttare soltanto il 50 per cento della futura (eventuale) rivendita della Roma.