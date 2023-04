Il calciatore del Real Madrid Federico Valverde ha preso a pugni il collega del Villarreal Álex Baena dopo la partita persa ieri, 8 aprile, dal Real in casa contro il Submarino Amarillo per 3-2. Motivi di campo? No, secondo quanto ricostruito, il calcio e lo sport non entrerebbero minimamente in questa vicenda.

Quando i giocatori stavano per salire sull’autobus il calciatore uruguagio si sarebbe avvicinato a Baena, che stava guardando il suo cellulare, e lo avrebbe aggredito. “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio”, avrebbe detto Valverde al suo avversario. Entrambe le squadre hanno confermato quello che è successo ma non ci sono state altre ripercussioni per Baena oltre ad un lieve gonfiore dello zigomo derivato dal colpo.

Il calciatore del Real è entrato in campo al 59esimo minuto, mentre Baena è partito titolare nella formazione di Quique Setién: il giocatore del Villarreal ha commesso fallo sull’uruguaiano e subito c’è stata una piccola scaramuccia, un po’ strana visto il tempo che avevano condiviso in campo e l’assenza di situazioni pregresse.

In base ad alcune ricostruzioni fatte nelle ultime ore, i due avevano avuto una discussione molto animata durante la partita di Copa del Rey all’Estadio de La Cerámica il 19 gennaio: Baena, dopo un fallo, avrebbe detto a Valverde “piangi perché tuo figlio non nascerà”, con i pugni sugli occhi per mimare il gesto del pianto. Si trattava di un momento molto particolare per Valverde, visto che la moglie Mina Bonino stava avendo problemi durante la gravidanza: le cose da quel momento sono migliorate…

Secondo diverse fonti vicine al Villarreal, ci sarebbe un video dell’aggressione e la polizia ha già acquisito il materiale su quanto accaduto. Nel frattempo Baena ha pubblicato sui suoi profili social il seguente messaggio: “Molto felice per l’impressionante vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo molto triste sull’aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È COMPLETAMENTE FALSO CHE IO HO DETTO QUELLE COSE”.

Chiaramente diversa la versione di Valverde, raccontata da Javier Herráez in Carrusel Deportivo: il calciatore del Real Madrid ha affermato che Baena abbia fatto nuovamente riferimento a suo figlio sia in campo sia nella stessa zona degli autobus e per questo motivo l’uruguaiano avrebbe urlato: “Dimmi ora cosa mi hai detto di mio figlio in campo”. L’entourage di Valverde ha fatto sapere ai media spagnolo che “Fede non ha mai problemi con nessuno e quanto è successo è dovuto solo ad una cosa molto grave che si è verificata prima”.