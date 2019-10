Real Madrid, Bale pensa all’addio a gennaio: ipotesi Cina

Sembra orami insanabile la “rottura” tra Gareth Bale e l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Al punto che il giocatore gallese in queste ore starebbe meditando l’addio ai “blancos” già a gennaio, la prima finestra di calciomercato utile. A sostenerlo i media spagnoli, secondo i quali il motivo del viaggio di ieri dell’attaccante a Londra (autorizzato dal tecnico) non è stato per ragioni mediche ma per incontrare il suo agente, Jonathan Barnett, per parlare del suo futuro.

Secondo “Marca”, una delle ipotesi per il futuro di Bale potrebbe essere la Cina, visto l’interesse dello Shanghai Shenhua, vicinissimo al gallese già la scorsa estate, con il Real Madrid pronto a lasciar andare l’attaccante che guadagna 17 milioni di euro a stagione ed ha un contratto con gli spagnoli per ancora due stagioni.

