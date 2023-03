Qualifiche F1 GP Bahrain 2023 streaming e diretta tv: dove vederle

Oggi, sabato 4 marzo 2023, alle ore 16 si terranno le qualifiche del Gran premio di Formula 1 (F1) del Bahrain 2023, primo round del Mondiale 2023. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la pole-position. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determinerà la nuova griglia di partenza per la gara in programma domani, domenica 5 marzo 2023. Oggi, prima delle qualifiche, alle ore 12,30, le prove libere 3. Ma dove vedere le qualifiche F1 GP Bahrain 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La diretta delle qualifiche è disponibile in TV sui canali satellitari di Sky Sport. Inizio fissato alle ore 16. Su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la differita dalle qualifiche, a partire dalle ore 21,20.

Sky, come negli anni scorsi, sarà la Casa della Formula 1 in esclusiva anche quest’anno. E lo sarà fino al 2027. Sul canale di riferimento Sky Sport F1 (207, anche in streaming su NOW), ben 23 i Gran Premi in programma nel 2023, tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del Gran Premio del Qatar.

Novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato. Su Sky Sport, oltre al racconto delle corse, ampio spazio all’approfondimento: ogni domenica di gara Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, mentre a fine GP da non perdere #SkyMotori, per l’interazione con gli spettatori.

Qualifiche F1 GP Bahrain 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le qualifiche anche in live streaming tramite le piattaforme a pagamento SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e NOW.

Orari e programma Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming le qualifiche del GP di Formula 1 (F1) del Bahrain 2023, ma qual è il programma del weekend? Eccolo con i relativi orari: Sabato 4 marzo 10.15 Gara-1 F3

12:30 Prove Libere 3 F1

14:15 Gara-1 F2

16:00 Qualifiche F1

Domenica 5 marzo