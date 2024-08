Puskas Akademia Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere il ritorno del playoff di Conference League. Sky Sport, Tv8

Questa sera, 29 agosto 2024, alle ore 21 Puskas Academia e Fiorentina giocano una partita da dentro o fuori alla “Pancho Arena” di Felcsut, valevole per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League. Si riparte dal 3-3 dell’andata, maturato allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze. In palio un posto nel girone della prossima Conference League. Ma dove vedere Puskas Akademia Fiorentina in diretta tv e in streaming? Sky? Dazn? Rai? Tv8? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire il play off di ritorno Puskas Academia Fiorentina in diretta tv questa sera, 29 agosto 2024, alle ore 21 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Non è prevista la diretta su Dazn o su altri canali.

Puskas Akademia Fiorentina streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match in diretta streaming su Sky Go, riservato agli abbonati Sky, sulla piattaforma Now, o gratis sul sito di Tv8.

Probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Puskas Akademia Fiorentina in tv e in streaming, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole.

PUSKAS AKADEMIA (4-3-2-1): Pecsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Nissila, Plsek; Soisalo, Nagy; Colley. All. Hornyak. A disposizione: Markek, Komaromi, Levi, Tyshchuk, Puljic, Bevardi, Markgraf, Vekony, Szolnoki.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; M. Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Kouame, Sottil; Kean. All. Palladino, A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Dodo, Barak, Richardson, Bianco, Beltran, Brekalo, Colpani.