Pullman scoperto della Roma: a che ora la festa al Circo Massimo per la Conference League

Oggi, giovedì 26 maggio 2022, ci sarà la festa della Roma per la vittoria della Conference League. Ma a che ora è previsto il giro per le strade della città e la festa al Circo Massimo? L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 16.30, con partenza del pullman scoperto da via Terme di Caracalla, per arrivare fino al Circo Massimo. In tutto sono previste almeno un milione di persone che si riverseranno nel centro della Capitale per accogliere i trionfatori di Tirana, che ieri sera hanno battuto il Feyenoord in finale. L’orario è stato definito solo nella tarda mattinata di oggi, perché dovevano essere tutti i dettagli per la sicurezza e la mobilità con la Questura. Appuntamento dunque alle 16.30 di oggi, 26 maggio 2022, dalle Terme di Caracalla fino al Circo Massimo. L’arrivo al Circo Massimo è previsto intorno alle 17, percorrendo un tratto della Cristoforo Colombo. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite i profili social della Roma.

Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi 🏆 pic.twitter.com/ZBXILZOlPU — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022



Un grande bagno di folla dopo che già durante tutta la notte molti tifosi si sono riversati nelle piazze principali della città per festeggiare fino a tarda notte. Oltre 50mila persone hanno assistito alla partita dai maxischermi dello stadio Olimpico, e molti altri si sono poi trasferiti tra Circo Massimo, Colosseo e Piazza del Popolo, tra fuochi d’artificio e caroselli. Oggi la mega festa fino all’arrivo al Circo Massimo, come dopo lo scudetto del 2001.