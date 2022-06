Il pugile che picchiava un avversario immaginario sul ring è in coma: “C’è qualcosa di sinistro” | VIDEO

Il pugile che picchiava un avversario immaginario sul ring è in coma

Simiso Buthelesi, il pugile che ha scioccato il mondo picchiando un avversario immaginario che esisteva soltanto nella sua testa durante un incontro di boxe, è in coma.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Lo hanno fatto sapere i medici che lo hanno curato subito dopo il match, secondo cui il pugile presentava un’emorragia al cervello.

Sport / Pugile frastornato dai colpi inizia a picchiare un avversario immaginario

“Le sue condizioni non sono affatto buone, sono critiche ma stabili. Abbiamo scoperto che ha avuto un’emorragia cerebrale e non può essere operato in questo momento” ha dichiarato il dottor Buyi Mabaso-Dlamini al The Sowetan.

Sconvolto il suo allenatore, Bheki Mngomezulu, che non riesci ancora a darsi una spiegazione di quanto accaduto: “I medici dicono che potrebbe esserci un coagulo di sangue nel cervello a causa di un colpo alla testa. Ma non c’era niente di preoccupante in allenamento o durante l’incontro. Stava comandando ai punti prima dell’incidente. Non riesco davvero a spiegare cosa sia successo, ad essere onesti. Era in buone condizioni”.

“Un altro sospetto è che possa aver subito un infortunio prima del match di domenica – ha affermato ancora Mngomezulu – Potrebbero essere ferite accumulatesi nel corso degli anni. Le sue condizioni sono peggiorate al momento dell’arrivo in ospedale”.

L’allenatore, poi, ha avanzato un sospetto: “Non l’ho visto prendere colpi seri durante il combattimento. Il mio pensiero è che ci fosse qualcosa di sinistro, come la medicina zulu, tipo ‘muthi’. Questo perché non ho mai visto niente di simile ai miei tempi nella boxe”.