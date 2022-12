La mamma di Pelé non sa ancora che il figlio è morto

È ancora in vita la mamma di Pelé, la leggenda del calcio scomparsa a 82 anni a causa di un tumore al colon. La madre, Doña Celeste, ha compiuto 100 anni lo scorso novembre. L’anziana ancora non sa che suo figlio è morto lo scorso giovedì, dopo che nelle scorse settimane era stato ricoverato all’ospedale Einstein di San Paolo per un peggioramento delle sue condizioni di salute. Al suo capezzale i figli e i nipoti, ma non l’anziana madre, “protetta” da un dolore così grande.

“Non ci sarà mai un nuovo Pelé, perché mia mamma e mio papà hanno chiuso la fabbrica”, aveva detto una volta l’ex stella del Santos parlando dei suoi genitori. La centenaria Doña Celeste dunque non sa ancora che suo figlio è morto e forse non lo saprà mai. La sorella di Pelé ha raccontato di aver parlato più volte con l’anziana donna della malattia del figlio e di averle fatto capire la gravità della condizione: “Lei non lo sa. Parliamo, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: ‘Preghiamo per lui’. Non è cosciente”, ha spiegato a ESPN Maria Lucia, come riporta Fanpage.

La sorella ha raccontato di una delle ultime visite in ospedale al compianto fratello: “Siamo riusciti ad accompagnarlo, lui stesso sentiva che se ne stava andando. Era calmo. Abbiamo parlato un po’, ho visto quello che provava, sapevo che se ne andava. Essendo molto religioso, quando mi ha parlato, mi ha detto che era nelle mani di Dio. Penso che il calcio muoia un po’ insieme a lui. Quello che ha rappresentato, quello che ha vissuto nel mondo del calcio sarà molto difficile da superare”.

I funerali di Pelé si svolgeranno martedì prossimo e percorrerà le strade di Santos, passando anche sotto il palazzo dove vive la mamma, che dunque in qualche modo potrà salutare per un’ultima volta l’amato figlio. Il campione brasiliano verrà poi seppellito nel Memorial Necrópole Ecumênica, il cimitero più alto del mondo, che si trova in un grattacielo di 108 metri.

Lo scorso 20 novembre, Doña Celeste aveva festeggiato il suo centesimo compleanno e Pelè l’aveva onorata con un post sui social: “Oggi celebriamo i 100 anni di vita di Doña Celeste. Fin da piccolo mi ha insegnato il valore dell’amore e della pace. Ho più di cento motivi per essere grato di essere tuo figlio. Condivido con voi queste foto, con tanta emozione per celebrare questa giornata. Grazie per ogni giorno al tuo fianco, mamma”.