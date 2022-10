Paola Egonu non ne può più. La campionessa del volley azzurro, dopo il 3-0 agli Stati Uniti che ha regalato all’Italia il bronzo al Mondiale, in lacrime, è esplosa con il suo procuratore Marco Reguzzoni: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana… Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. Il video, rubato da un tifoso è stato postato sui social e ha rapidamente fatto il giro del web, insieme ad un altro, in cui Paola abbraccia lungamente in campo il libero Monica De Gennaro. Nell’intensità dell’abbraccio, forse un addio o anche solo l’intenzione da parte dell’opposto nata a Cittadella di prendersi una pausa dall’azzurro. Paola Egonu, esausta, “vinciamo grazie a me, ma soprattutto quando si perde è sempre colpa mia”. Il suo manager si è poi lamentato. “Paola è italiana al 100 per cento, nel 2022 è assurdo sentire ancora queste cose”.

Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca” Paola Egonu, la più forte giocatrice di pallavolo del mondo. Una ragazza di cui dovremmo solo essere orgogliosi.#paolaegonu pic.twitter.com/adEaTHzxf0 — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 15, 2022