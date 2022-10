Pallone d’Oro 2022, vincitore: chi ha vinto il prestigioso premio individuale

PALLONE D’ORO 2022 VINCITORE – Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2022, la cui premiazione è andata in scena oggi – lunedì 17 ottobre – a Parigi? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

La classifica

In attesa della proclamazione del vincitore del Pallone d’Oro 2022 ‘France Football’ ha svelato progressivamente la classifica, partendo tra coloro che si sono piazzati in fondo alla classifica dei Top 30. Vediamo insieme la top 10.

Salah Mbappé Courtois Vinicius Modric Haaland

Candidati

Di seguito la lista dei 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2022:

Thibaut Courtois (Real Madrid);

Rafael Leao (Milan);

Christopher Nkunku (Lipsia);

Karim Benzema (Real Madrid);

Riyad Mahrez (Manchester City);

Casemiro (Real Madrid);

Heung-Min Son (Tottenham);

Fabinho (Liverpool);

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain);

Mohamed Salah (Liverpool);

Joshua Kimmich (Bayern Monaco);

Trent Alexander-Arnold (Liverpool);

Vinicius Junior (Real Madrid);

Bernardo Silva (Manchester City);

Luis Diaz (Liverpool);

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona);

Mike Maignan (Milan);

Harry Kane (Tottenham);

Darwin Nunez (Benfica/Liverpool);

Phil Foden (Manchester City);

Sadio Mane (Liverpool/Bayern Monaco);

Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund);

Luka Modric (Real Madrid);

Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid);

Cristiano Ronaldo (Manchester United);

Kevin De Bruyne (Manchester City);

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City);

Virgil van Dijk (Liverpool);

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus);

Joao Cancelo (Manchester City).

Il favorito numero 1 per la vittoria del prestigioso trofeo individuale è Karim Benzema, campione francese del Real Madrid. Sarò lui il vincitore del Pallone d’Oro 2022? Vedremo. Di certo nessuno è stato più decisivo di lui, anche in virtù dei nuovi criteri di valutazione: ci si basa solo sulla stagione 2021-2022 e non sull’intero anno solare. In più, avranno maggiore importanza le prestazioni individuali rispetto a quelle di squadra (che nel caso di Benzema sono entrambe formidabili). Infine conterà la classe del giocatore e il senso di fair play e non più la carriera del calciatore.